Fas ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini, ticaret ve ortak yatırımların teşvik edilmesini ele aldı.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezzur, mevkidaşı Kasabi ile Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin ve ortak yatırımların teşvik edilmesi değerlendirildi.

Bakanlar, ayrıca siyasi ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra sanayi ve hizmet alanlarında ortaklıkların geliştirilmesini de görüştü.