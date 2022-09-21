Fas İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme desteğini yineledi

NEW Fas, İsrail-Filistin meselesinde uluslararası toplumun da taraf olduğu iki devletli çözümü destekleme tutumunda değişiklik olmadığını duyurdu.

NEW Fas, İsrail- Filistin meselesinde uluslararası toplumun da taraf olduğu iki devletli çözümü destekleme tutumunda değişiklik olmadığını duyurdu.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda konuştu.

Konuşmasında bölgesel gelişmeleri değerlendiren Ahnuş, " Fas'ın Filistin meselesini destekleyici ve kararlı tutumunu, uluslararası arenada kabul edilen iki devletli çözüm temelinde yineliyoruz." dedi.

Fas'ın Kudüs'ün tarihi kimliğini, şehirdeki kutsal değerleri ve özellikle Mescid-i Aksa'yı korumaktan geri durmayacağını söyleyen Ahnuş, "Filistinli ve İsrailli taraflar arasındaki müzakere girişimleri, çatışmada nihai, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Batı Sahra meselesinde de özerklik ve toprak bütünlüğü vurgusu yapan Fas Başbakanı, ülkesinin soruna siyasi çözüm bulma taahhüdüne bağlı olduğunu belirtti.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.