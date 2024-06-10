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Fas, Afrika'nın en büyük deniz suyu arıtma tesisi inşaatına başlıyor

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Fas, ülkenin batısında, Afrika'nın en büyük deniz suyunu tuzdan arındırma tesisinin inşaatına başlandığını duyurdu. Tesis, yıllık 300 milyon metreküp su arındırma kapasitesine sahip olacak ve tarım sektörünü tehdit eden kuraklık sorununa çözüm olmayı hedefliyor.

Fas, ülkenin batısında, Afrika'nın en büyük deniz suyunu tuzdan arındırma tesisinin inşaatına başlandığını duyurdu.

Fas resmi haber ajansına (MAP) göre, Dar el-Beyda kentinde kurulacak deniz suyu arıtma tesisi tüm aşamaları bittiğinde yıllık 300 milyon metreküp su arındıracak.

Maliyeti, 650 milyon dolar olacak tesis 50 hektar alanda kurulacak. İlk aşaması 2026'da bittiğinde 200 milyon metreküp su ile Dar el-Beyda ve çevre kentlerde yılda 7 milyon 500 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak.

Fas'ta sel ve kuraklık gibi iklim değişikliği kaynaklı sorunlar, tarım başta olmak üzere önemli sektörleri tehdit ediyor.

Ülkeye bu yıl tarım sezonunun başladığı dönemde yeterli yağış düşmedi. Günden güne artan hava sıcaklıkları ve kışın beklenen yağışın düşmemesi, ülke ekonomisinin bel kemiği niteliğindeki tarım sektörünü olumsuz etkiledi ve kuraklık tehdidi baş gösterdi.

Hükümet daha önce 2020 ila 2027 yılları için içme ve sulamada kullanılmak üzere su tedarikine yönelik 12 milyar dolarlık yatırımla ulusal bir programı onaylamıştı.

Fas'ta 19,1 milyar metreküp depolama kapasiteli 150 büyük baraj ile küçük ve orta kapasiteli 266 barajın yanı sıra inşaatı devam eden 17 baraj daha bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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