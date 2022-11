Faik Öztrak: "Enflasyon, Artı Refah Payı Kadar Asgari Ücretin Artırılması Lazım.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 asgari ücretine ilişkin "Enflasyon, artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" dedi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Halkımızdan ricam, sabırla Bay Kemal'i beklesinler. Kasım sonunu beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım" sözleri üzerine; "Genel Başkanımızın 'Bekleyin' dediği tarih, bizim bu dışarıda yapmış olduğumuz temaslar neticesinde ortaya çıkacak olan bir vizyonu açıklayacağı tarih. Kasım sonu aralık başı gibi olur herhalde" diye konuştu.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bugün FOX TV'de "Çalar Saat" programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Öztrak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl ağustos ayında mevcut hükümetin başı çıktı dedi ki; 'Faiz sebep enflasyon sonuçtur, faizleri düşürmeye başlıyoruz, enflasyon da artık düşecek.' O gün enflasyon yüzde 19'du, bugün enflasyon, tüketici fiyatları endeksi yüzde 85'leri gördü ve bu TÜİK'in makyajlı fiyatlarıyla. Tüketici enflasyonunda dünya beşincisi olduk. Üretici fiyatlarında dünya birincisiyiz. AK Parti, ilk defa iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün dönüp baktığınızda enflasyon yüzde 85. Üretici fiyatları yüzde 30,8 idi bugün 157,7.

"SANKİ ŞAKA YAPARMIŞ GİBİ DİYORLAR Kİ; 'BİZ KİMSEYİ HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZMEDİK"

Nereden nereye? Bu enflasyonu hortlamayı açık söyleyeyim büyük bir maharetle yaptılar. Bugün Türkiye'de vatandaşlar hayat pahalılığı altında çok ciddi şekilde eziliyor. Ama sanki şaka yaparmış gibi diyorlar ki; 'Biz kimseyi hayat pahalılığı altında ezmedik.'

Kendilerinin çıkarttığı bir Cumhurbaşkanlığı programı var, bu yıllık programa herkesin göz atması lazım, orada ikrar ediyorlar ne yaptıklarını. 244'üncü sayfasında kamu kesimi çalışanlarının enflasyondan arınmış gerçek ücretleri var. 2013 yılında gerçek ücretlerin endeksi 101,2 imiş 2022 yılında bu 90'a düşmüş. Hani ezdirmemiştiniz? Bugün memura verdiğiniz para ona 2015 yılında verdiğiniz paranın altında 2013 yılıyla hemen hemen aynı seviyede. Hani ezdirmemiştiniz? Memuru ezdirmişsiniz, işçiyi ezdirmişsiniz.

"İKTİDAR NE YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİL, ÇIKMIŞ HERKESE ÇAY, KAŞAR SİMİT DAĞITMAYA KALKIYOR"

Emeklilerin hali ortada; esnafa, çiftçiye bakın. Allah bu sene çiftçimize kolaylık versin. Üç katına çıkmış gübre fiyatları, mazot fiyatları... Ne gübre yardımı alabiliyor ne mazot yardımı alabiliyor. Eskiden verdikleri gibi vermeyeceğiz demişler, karta yükleyeceğiz siz satın alacaksınız oradan kullanacaksınız bu destekleri demişler. Adam harcamasını yapmış, toprağı ekmiş, yakıtını harcamış şimdi siz adama dönüp diyorsunuz ki; 'Yok öyle, fatura karşılığı yaparsan yap, yoksa ben sana bu parayı vermem.' Ülkede enflasyon almış başını gidiyor, vatandaş bunun altında ezim ezim eziliyor. İktidar ne yaptığının farkında değil, çıkmış herkese çay, kaşar simit dağıtmaya kalkıyor.

Bu yem fiyatlarıyla sütçülük yapmaları mümkün değil insanların, besicilik yapmaları mümkün değil, süt hayvanları kesime gidiyor. Özellikle tarım kesiminden gıda güvenliği bakımından ciddi bir risk görüyorum. Hükümet seyrediyor, önlem almıyor."

"BAZ ETKİSİYLE ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMEK SADECE MİLLETİ ALDATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum" sözlerini de hatırlattı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tablo o kadar vahim ki bu tabloya bir kulp takmaya çalışıyorlar. Çözemiyorlar, kulp takmaya çalışıyorlar. Aynı şey enflasyonla mücadele konusunda da oluyor. Tutturdular; 'Aralık, ocak ayında enflasyon düşecek…' Nasıl düşecek? Baz etkisiyle düşecek. Ne demek baz etkisi biliyor musunuz? Aralık, ocak aylarında olan o olağanüstü fiyat artışı bu defa olmayacak. Tamam, güzel. Olmayacağının da garantisi yok, bu politikalarla Türk lirasında yeni bir değer kaybının olmayacağı konusunda kimse garanti veremez. Baz etkisi…Bundan bir sene önce doğal gaz faturanız bin liraysa şimdi 2 bin 600 lira. Baz etkisiyle bu bin liraya düşecek mi? Baz etkisi böyle bir aldatmacadır. Baz etkisiyle enflasyonun düştüğünü söylemek sadece milleti aldatmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten enflasyonu düşürebilmek için önlem almak gerekir ama bu hükümetin bu önlemleri alma niyeti yok."

"ÜCRETİN ÖNÜMÜZDEKİ YIL 7 BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇEKİLMESİ LAZIM, AÇLIK SINIRI AŞMASI LAZIM"

Öztrak, 2023 yılı asgari ücretinin ne olacağına ilişkin; "Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan'da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" diye konuştu.

"GÖRÜYORUZ, EKONOMİSTLİĞİNİN NE OLDUĞUNU"

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi Varlık Fonu nasıl yönetiliyor? Damat gitti şimdi, Cumhurbaşkanı yönetim kurulu başkanı, onun altında sarayın sosyetesine mensup bir sürü insan varlık fonunu yönetiyorlar. Böyle bir yönetim biçimi olduğu zaman bu kuruluşların yönetiminden, denetleme yok. Bu çerçevede baktığınız zaman kötü yönetiliyor odan sonra da Cumhurbaşkanı diyor ki; 'Ben ekonomistim.' İşte görüyoruz ekonomistliğinin ne olduğunu. Şu anda yönettiği kurumların hepsi zarar etmiş.

Dünyada gıda enflasyonu açıklanıyor, yüzde 2'ye düşmüş, yıllık; aylık değil. Rusya-Ukrayna krizinden sonra yüzde 2'ye düşmüş. Biz de ne kadar? Yüzde 99. TÜİK'in açıkladığı. Bu fiyatlara bu milletin yetişmesi tabii ki mümkün değil. İnsanlar perişan, 'Eti unuttuk' diyor vatandaşımız. Ucuz dedikleri et 80 lira. Bir yıl öncesine bakalım, et kaç liraydı şimdi kaç lira oldu. Açık söylüyorum; Türkiye'de vatandaşlar enflasyona ezdirilmiş durumda. Türkiye'de tarımda ciddi sorunlar var, geçtiğimiz yıl bu sorunları çok fazla hissetmedik özellikle buğdayda çünkü ucuz girdi kullandılar, düşük fiyatta aldıkları girdiyi kullandılar yüksek fiyat elde ettiler, çiftçi anlamadı çok fazla ne olduğunu. Yeni sezonda tarlasına çizik atarken çiftçi zorlanıyor. Hayvancılıkta aynı şey var, süt konusunda, et konusunda…Bu gıda güvenliği meselesini çözemezsek önümüzdeki yıl insanların yiyeceğe, içeceğe erişmeleri zaten zor daha da zor hale gelir. İlgililerin bunun farkında olmaları lazım, maalesef değiller. Bu iktidar, saray milleti unuttu."

Öztrak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere ziyaretleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"İNGİLTERE'DE BİR BAKANLIK VAR ADI ŞÖYLE; KÜLTÜR VE DİJİTAL EKONOMİYLE İLGİLİ DEVLET BAKANLIĞI"

"Aspirin tedavisi ile biraz da pansuman yaparak seçimlere kadar gidebilir miyiz? Ülkeyi öyle bir noktaya getirdiler ki şu anda tencerenin dibini kazıyorlar. 58 milyar dolar Merkez Bankası'nın net döviz rezervi açık veriyor. Kasa açık veriyor.

İngiltere gezisi, Amerika gezisinin devamı. Amerika'da dünya çapında özellikle Türk bilim insanlarının laboratuvarlarına kadar Genel Başkanımız girdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giderken sanayi 4.0 aksında fırsatları kaçırmaması için yeni iktidarda bilim insanlarıyla mevcut yönetiminin bir iş birliği ortamının temellerinin atılmasıydı. İngiltere ise özellikle işlenmiş verinin yakıt olduğu, iletişimde de sanal ve gerçek alemin birleştirilmeye çalışıldığı yeni bir sisteme doğru gidiyor. Buradaki teknolojiler, araştırmalar, tercihler, veri, bütün bunlar iş yapma biçimini belirliyor.

"BİZİM ORAYA GİTME SEBEBİMİZ, BUGÜN TÜRKİYE'YE YATIRIM GELMİYOR"

İngiltere'de bir bakanlık var adı şöyle; Kültür ve Dijital Ekonomiyle İlgili Devlet Bakanlığı…Dünya değişir, sanayi 4.0 ortada. Bunları birleştirip buradan çok büyük bir hareket çıkarmaya çalışıyor ülkeler, yeni bir sinerji yaratmaya çalışıyor insanlar. Bu sinerjinin finansmanı nasıl oluyor? İnsan gücü nasıl bulunuyor? İngiltere'ye bu çerçevede gittik, yaklaşık 100 milyar poundluk bir fonu yöneten, 14 tane şirketi görme imkanımız oldu. 5 trilyon dolarlık dünyada kaynağa hükmeden yatırım bankalarıyla görüşme imkanımız oldu. Genel Başkanımız yaklaşık 500 milyar Türk liralık başka bir yatırım şirketiyle de görüşme imkanını bulduk.

Bizim oraya gitme sebebimiz; bugün Türkiye'ye yatırım gelmiyor, açık söyleyeyim. Biz bu parayı ülkeye çekemediğimiz zaman ülkeye bu sefer kara para geliyor, mafyanın parası geliyor, uyuşturucu baronlarının parası geliyor.

"BUNDAN SONRA DA YİNE BU BÜTÜNLEŞİK PROGRAM HALİNDE ALMANYA'DA OLACAK"

Bundan sonra da yine bu bütünleşik program halinde Almanya'da olacak. Orada bu yapılan tüm işlerin sonucu ortaya çıkan yaşam biçimini, nereye gidiyor dünya, bunları inceleme imkanımız ve o noktaya nasıl gideceğimiz konusundaki projeleri daha da sağlamlaştırmamız mümkün olacak. Genel Başkanımızın bu ay sonunda ya da gelecek ayın başında yapacağı açıklamaları bekleyin, çok önemli açıklamalar yapacak.

"DÜNYADA METROPOLLER ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA İKİNCİ HEP İSTANBUL ÇIKIYOR"

Biz ne yaptığımızın tabii ki farkındayız ama bundan daha önemlisi bu ülkeyi yönetenler acaba ne yaptıklarının fakındalar mı? Temiz para derken ülkenin ne hale geldiğinden bahsediyoruz. Büyük metropollerin kanalizasyonlarından örnek alınıyor, uyuşturucu kullanımı belirleniyor. Birinci hep değişiyor ama ikinci hiç değişmiyor, ikinci hep İstanbul. Türkiye'nin hali bu. Dünyada metropoller arasında yapılan araştırma ikinci hep İstanbul çıkıyor. Türkiye tam bir kara para cennetine dönmüş vaziyette. 20 yılda 18 tane af çıkarmışlar. Türkiye, dünyada Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesine aldığı 23 ülkeden biri. Biz bu ayıbı temizlemeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ MAFYANIN HESAPLAŞMA ALANI HALİNE GETİRDİLER. MEVCUT YÖNETİM TÜRKİYE'NİN GERİ KALMASINA YOL AÇIYOR"

Türkiye 2011 yılından bu yana sürekli bir net hata noksanla ödemeler dengesinin cari açığını finanse ediyor. Net hata noksan nedir, bilinmeyen para. Bu 80 milyar doları buldu. 2011, Rıza Zarraf'ın harekete geçtiği yıldır. Ondan sonra Türkiye'nin buradan böyle kaynağı belli olmayan parayla ödemeler dengesini finanse etme gibi bir uygulamaya geçmesi sürekli hızlandı. Bu manzara Türkiye için içler acısı bir manzaradır. İsimleri yan yana getiren biz değiliz, kendileri. Buyurun Zindaşti kimlerle yan yana gelmiş? Türkiye'yi mafyanın hesaplaşma alanı haline getirdiler. Mevcut yönetim Türkiye'nin geri kalmasına yol açıyor.

Türkiye büyük bir ülkedir. Bütün bu saçmalıkları atlatır. Ama mevcut yönetim; Türkiye'nin geri kalmasına yol açıyor. Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alamamasına yol açıyor. Türk gençlerinin, Türk insanının hak ettiği yaşam standardına erişememesine yol açıyor."

"O KAPAĞIN ÖNSÖZÜNDE; 'NE İSTEDİNİZ DE VERMEDİNİZ, MEMLEKETE DÖNÜN' GİBİ BİR ZIRILDAMA HALİ VARSA O DOĞRU ROMANDIR"

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun; "Bu bir 'fetöroman.' Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "İçişleri Bakanı, kırmızı kapaklı kapağında hiçbir şey yazmayan bir şey gösterdi. O kapağı bir açsın, o kapağın önsözünde; 'Ne istediniz de vermediniz, memlekete dönün' gibi bir zırıldama hali varsa o doğru romandır. O romanın için de biz olmayız, CHP olmaz" dedi."

Öztrak, TBMM'de AKP heyetinin HDP Grup yönetimini ziyaretine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"EĞER SİZ DEĞER VE İLKELER SİYASETİ YAPIYORSANIZ, SOYUNDUĞUNUZ YERDE GİYİNECEKSİNİZ"

"HDP, bugün TBMM'de milletin seçerek gönderdiği bir parti olarak duruyor. Yalnız bu fotoğrafa (AKP'nin HDP ziyareti) baktığım zaman eğer siz değer ve ilkeler siyaseti yapıyorsanız, soyunduğunuz yerde giyineceksiniz. Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Erdoğan'ın bu millete yaşattığı zulmü seçim sandığı önüne geldiğinde bir referandumla örtme konusunda nasıl çaresiz olduğunu ortaya koyuyor. Orban ne yapmış? Çakma Orban'lığa soyunuyor. 'Ben de seçim olurken yanına bir tane referandum getireyim, milletin gündemini karartayım.' Macaristan neresi Türkiye neresi. Türkiye'de kadının giyimin kuşamı üzerinden siyaset yapmak isteyen partiler var. CHP olarak Genel Başkanımız bunu önlemek için bir kanun teklifini getirmiştir, TBMM'ye sunmuştur. Milletin gündemini karartsınlar, samimilerse gelsinler bu kanuna evet oyu versinler, iki günde bu işi çözelim, milleti uğraştırmayalım."

Öztrak, altı siyasi parti genel başkanının 14 Kasım'daki zirvesi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"ALTILI MASA ETRAFINDA OTURAN LİDERLERİN, PARTİLERİN, PARTİLERDE BULUNAN İNSANLARA DÖNÜP BAKTIĞINIZ ASILINDA RÜYA TAKIMI GİBİ"

"Altılı masa çalışmaları gerçekten hızlı bir biçimde sürüyor. Birlikte çalışıyoruz, partilerimizin mutfaklarında hazırlanan programlar, partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarının önüne geliyor, biz bu programları birleştiriyoruz. Açık söyleyeyim, bunda da hiç zorlanmıyoruz. Hiçbir çatlak yok. Dört tane ana reformdan oluşan bir eylem planını milletimize açıklamıştık.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sağlanması, Strateji ve Planlama Teşkilatı'nın kurulması, Durum ve Hasar Tespit Komitesi'nin kurulması, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in derhal harekete geçirilmesiyle ilgili yapılması gereken yasal değişikleri, eylemleri açıklamıştık; hiçbir sorunumuz olmadı. Zaten partilerin ekonomi ve diğer kadrolarına dönüp baktığınız zaman altılı masa etrafında oturan liderlerin, partilerin, partilerde bulunan insanlara dönüp baktığınız asılında rüya takımı gibi. Bana göre Türkiye'nin her meselesini çözebilecek takım orada."

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yalandan, 'bacak kırma' algısı; yok torbacı operasyonu algısı… Boş şeyler bunlar. Bunlar toplumu kandırmak. Çözüm: Temiz parayı, temiz yatırımcıyı Türkiye'ye getirmek. O yatırımlarla gençleri sokaklardan toplayacağız. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Halkımızdan ricam, sabırla Bay Kemal'i beklesinler. Kasım sonunu beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım" sözlerini üzerine şu açıklamayı yaptı:

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TEMASLAR NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKACAK OLAN BİR VİZYONU AÇIKLAYACAĞI TARİH"

"Genel Başkanımızın 'Bekleyin' dediği tarih, bizim bu dışarıda yapmış olduğumuz temaslar neticesinde ortaya çıkacak olan bir vizyonu açıklayacağı tarih. Kasım sonu aralık başı gibi olur herhalde."

Öztrak, yeni vergi düzenlemesi tartışmalarını şu sözlerle değerlendirdi.

"ENFLASYON ARTACAK, VERGİ GELİRLERİ ARTACAK AMA VATANDAŞIN VERGİ GELİRİ ARTMAYACAK, ARTIYOR GİBİ GÖRÜNECEK"

"Gelir vergisi dilimleriyle ilgili olarak senelerdir çalışanları eziyorlar. Burada da çok ciddi bir düzenleme ihtiyacı var. Enflasyon artacak, vergi gelirleri artacak ama vatandaşın vergi geliri artmayacak, artıyor gibi görünecek. Çalışanlarla işverenlerin anlaştığı önemli bir alandır burası. Bu haksızlığa kimse tahammül edemiyor. Hükümetin bu düzenlemeyi bir an önce yapması lazım."

Öztrak, AKP heyetinin TBMM'de HDP heyetini ziyareti hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nasıl yaklaşacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"BAKALIM BAHÇELİ, MAHİR ÜNAL'A GÖSTERDİĞİ TEPKİYİ BURADA DA GÖSTERECEK Mİ?"

"Bakalım Bahçeli, Mahir Ünal'a gösterdiği tepkiyi burada da gösterecek mi? Kendisi ile tutarlı olabilmek bakımından böyle olması gerekiyor. Ama ne olur, görelim. Bugün, TBMM'ye milletin seçip gönderdiği partilerle konuşan tek parti biziz. Bunun da böyle olması lazım. Eğer demokrasiye inanıyorsanız. Eğer siyaset yapıyorsanız. Bugüne kadar bu iktidarın ve sarayın gerçekten bekçiliğine soyunmuş olan küçük ortağının söylemeleri var ortada, bu söylemleri nereye koyacağız? Bunlar zannediyorlar ki referandumu getirdikleri zaman milletten gerçekleri saklayabilecekler. Milletimiz bu beceriksizi yönetim altından yediği ayazı sandıkta unutmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar…"