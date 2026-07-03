Haberler

Arıcılık hobisini eşinin desteğiyle mesleğe dönüştürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde fabrikada çalışırken hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren Veysel Fıstıkçı, 15 yılda 2 kovanla başladığı üretimini 300 kovana çıkararak kendi işinin patronu oldu. Bal ve ana arı üretimi yapan Fıstıkçı, aile ekonomisine katkı sağlarken ülke ekonomisine de destek oluyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde fabrikada çalışırken hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren Veysel Fıstıkçı, 15 yılda 2 kovanla başladığı üretimini 300 kovana çıkararak kendi işinin patronu oldu.

İlçeye bağlı Elif Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Fıstıkçı, fabrikada çalıştığı dönemde ilgi duymaya başladığı arıcılığı 2011 yılında aldığı 2 kovanla profesyonel olarak yapmaya başladı.

Zamanla arıcılık konusunda kendini geliştiren ve fabrikadaki işini bırakan Fıstıkçı, kovan sayısını 300'e yükseltti. Bal ve ana arı üretimi yapan Fıstıkçı, çevre illerden aldığı siparişlerle hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Dört çocuk babası Veysel Fıstıkçı, AA muhabirine, bal üretiminden elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu söyledi.

Arıcılıkta en önemli unsurun doğru arıyla çalışmak ve düzenli takip olduğunu ifade eden Fıstıkçı, geçen yıl yaklaşık 500 kilogram bal ürettiklerini, bu yıl ise artan kovan sayısıyla birlikte üretimi 2-3 kat artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bölgede bu yıl etkili olan yağışların verimi olumlu etkilediğini dile getiren Fıstıkçı, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini kaydetti.

"Bu meslek bende bir tutku haline geldi"

Arıcılığı eşiyle birlikte yürüttüklerini anlatan Fıstıkçı, şöyle konuştu:

"Arıcılık mesleğini eşimle beraber sürdürüyoruz. Mümkün olduğunca eşim bana yardım ediyor. Herkesin arkasında bir destekçisinin olması lazım. Benim destekçim de eşim. Güzel bir meslek. Bu meslek bende bir tutku haline geldi."

Şu ana kadar herhangi bir maddi destek almadan kendi imkanlarıyla üretim yaptıklarını belirten Fıstıkçı, "Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başarının sırrı bölgeye uygun arıyla çalışmak ve arıyı iyi yönetmekten geçiyor. Düzenli gözlem ve takip verimi artırıyor." dedi.

Aile ekonomisine birlikte katkı sağlıyorlar

Makbule Fıstıkçı da ev işlerinden arta kalan zamanlarda eşine destek verdiğini söyledi.

Ana arı üretimi, kovan kontrolleri ve siparişlerin hazırlanmasında görev aldığını anlatan Fıstıkçı, şunları kaydetti:

"Kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Ana arı üretimi yapıyoruz, arıları kontrol ediyorum. Çevre illerden siparişlerimiz oluyor ve onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Dört çocuğumuz var. Bal üretiminden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. İlk başlarda zorlanacağımı düşünüyordum ancak eşimin çabasını görünce ben de destek vermeye başladım."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
'Dezenflasyon sürecek' diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal