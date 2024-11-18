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Eyyübiye'de 2 Ton Bozuk Tatlı ve Kuru Yemiş Ele Geçirildi

Eyyübiye'de 2 Ton Bozuk Tatlı ve Kuru Yemiş Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen denetimde, bozulmuş ve böcekli tatlıların yanı sıra 200 kilogram fıstık ve ceviz içi ele geçirildi. İlgili işletmeye ceza kesildi ve ürünler imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 2 ton bozuk tatlı ile fıstık ve ceviz içi ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi.

Tatlı ve kuru yemişlere imha edilmek üzere el konuldu.

Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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