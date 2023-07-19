Eyüpsultan'da Kedilere Asit Atan Şüpheli Gözaltına Alındı

EYÜPSULTAN'da kedilerin üzerine asit döküldüğünü öne süren hayvanseverler Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa şimdiye kadar 50'yi aşkın kedinin yaralandığını söyledi. İstanbul Valiliği'nin bugün yapılan yazılı açıklamada "Güvenlik kamerası olmayan bölgede yapılan soruşturma sonucunda kedilere, yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M. K. K. gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedilerin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu İBB ekiplerine bildirdi. Bir kısım yaralı kedi İBB'nin veteriner kliniğinde bir kısmı ise özel kliniklerde tedaviye alındı. Duruma tepki göstermek için dün Eyüpsultan Kaymakamlığı önünde toplanan hayvanseverler basın açıklaması yaptı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara hayvanseverlere bilgi verdi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Şimdiye kadar yaşanan olay sebebiyle ölü kedinin bulunmadığı bilgisini veren Eyüpsultan Kaymakam'ı İhsan Kara, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgünüz. Kaymakamlık olarak biz bu çalışmaların koordinasyonunda bir daha böyle bir olayın yaşanmaması hususuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kamera görüntüleri inceleniyor. Şahsın ölçüsüz hareketler içinde olduğu fakat yüzünün tanımlanamadığı, tanınırsa yakalanacağı aşikardır" dedi.

"50'Yİ AŞKIN KEDİ KEZZAPLA YAKILDI"

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa ise, "Eyüp'te bir ayı aşkın süredir en büyük sahabelerden olan Eyüp Sultan hazretlerinin kabrinin yakınlarındaki mezarlarda hayvanlar kezzap dökülerek yakılıyor. İç organları adeta parçalanarak, işkence edilerek öldürülüyor. Son olayda da çok sayıda bu şekilde kedi bulundu. Orada acı çekmekte olan hayvanlar var. Bu noktada polis devriyesi, gece bekçisi gibi güvenlik önlemlerinin ve kameraların daha da arttırılmasını talep ediyoruz. Bugün orada sadece o zavallı kedilerden değil bir çocuk bir canlı da zarar görebilirdi. Bunun bir kezzap olduğunu veteriner hekimlerimizden öğrendik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait klinikteki kedilerin yanı sıra özel kliniklere giden kedilerde var o bölgenin gönüllüsünün söylediğine göre 50'yi aşkın kedinin zarar gördüğü söyleniyor" dedi.

KEDİLERE, YAKICI MADDEYLE SALDIRDIĞI TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Yayınlanan görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro ekiplerimiz Piyer Loti mezarlığı bölgesinde inceleme başlatmıştır. Yapılan inceleme sonucunda mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır. Güvenlik kamerası olmayan bölgede yapılan soruşturma sonucunda kedilere, yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M. K. K. gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirligi'ne teslim edilmiştir. Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başkaca şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.