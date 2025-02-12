Evlenmek İçin Biriktirdiği Parayı TSK'ya Bağışladı

Antalya'nın Serik ilçesinde kasiyerlik yapan kişi, evlenmek için biriktirdiği 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde kasiyer olarak çalışan 46 yaşındaki Arif Yağcı, gazetecilere, evlenmesi durumunda kullanmak için 10 yıl boyunca para biriktirdiğini söyledi.

Yağcı, para biriktirirken "Hayırlısı ile bir kısmet bulamazsam bu birikimimi TSK'ya bağışlayacağım." dediğini, evlenememesi üzerine biriktirdiği 200 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfına bağışladığını ifade etti.

Asgari ücretle çalıştığını vurgulayan Yağcı, "Biriktirdiğim parayla orduma yardım ettim. Ordu, hepimizin ordusu." dedi.

Babasıyla yaşadığını belirten Yağcı, elinden geldiğince yardımlara devam edeceğini dile getirdi.

Yağcı, TSK Güçlendirme Vakfının gümüş madalya ve beratının evine kadar getirilerek takdim edildiğini anlatarak, "Gelip ziyarette bulunmaları ayrı bir onur kaynağı. Benim için sürpriz oldu. Mutlu ettiler. İnsan başka ne hissedebilir ki. Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz her zaman için güçlü olsun. Önemli olan bu topraklarda mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamak. Başka gidecek vatanımız yok bizim. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı gibi bizlerde çocuklarımıza kıyamete kadar miras bırakacağız." diye konuştu.