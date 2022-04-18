Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2) - Haberler

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Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİGaziantep'te, çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içerken başından vurulan Fatma Küçük'ün ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te, çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içerken başından vurulan  Fatma Küçük'ün ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)

Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)

Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)

Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Mehmet Özçelik, Fatma Küçük, Gaziantep, Güncel, Haberler

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