Evinin önünde çay içerken vurulan kadın toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ADLİYEYE SEVK EDİLDİGaziantep'te, çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içerken başından vurulan Fatma Küçük'ün ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gaziantep'te, çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içerken başından vurulan Fatma Küçük'ün ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.