Everest Dağı'nda Bahar Tırmanış Sezonu Başlıyor

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bahar tırmanış sezonu hazırlıkları son aşamaya geldi.

Explorer's Web'in haberine göre, tırmanış rotasındaki ip hatlarının kurulmasından sorumlu Nepalli şirket 8K Expeditions'ın şerpa ekibi, zirveye kadarki ip hattının kurulumunu tamamladı.

Hafta başında 8 bin metredeki 4. kampa ulaşan ekip buradan dağın 8 bin 848 metrelik zirvesine kadar ip hattı kurarak 9 Mayıs'ta zirveye ulaştı.

Nepalli şerpalar Tsering Pemba, Ashgok Lama, Pem Nurbu, Phurba Tashi, Karma Gyaljen, Tashi Gyalzen, Pas Tenzi'den oluşan ve Ang Temba'nın liderliğini yaptığı ekip, bu yıl bahar tırmanış sezonunda Everest'in zirvesine ulaşan ilk dağcı grubu oldu.

Böylece Everest'te zirveye ulaşmak için bekleyen diğer dağcı ekiplerinin de yolu açılmış oldu.

8K Expeditions, bu yıl 6 bin 400 metredeki 2. kamptan itibaren Everest ve Lhotse Zirvelerine kadar ip hatlarının döşenmesinin sorumluluğunu üstlenmişti.

Tırmanış sezonu başlıyor

Şerpalar, Everest zirve rotasının hazırlığını tamamlarken bahar tırmanış sezonu için bekleyen yüzlerce dağcı da zirveye hareket etmeye başladı.

Nepal Turizm Bakanlığının bu yıl 456 yabancı dağcıya Everest'e tırmanış izni verdiği açıklandı. Onlara rehberlik eden şerpalarla birlikte bu yıl yaklaşık 900 kişinin zirve tırmanışı yapacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu tırmanışların büyük bölümü mayıs sonuna dek sürecek 2-2,5 haftalık bir zaman aralığında yapılacak.

Everest'e 478 dağcının tırmanış için başvurduğu 2023, en fazla iznin alındığı yıl olurken zirve tırmanışları açısından ise 800 kişinin zirveye ulaştığı 2018, en aktif yıl olarak kayıtlara geçmişti. Nepalli dağ rehberleri şerpalar, yabancı dağcılarla birlikte zirve yaptığından, her yıl başvuru sayısından daha fazla kişi zirveye ulaşıyor. Şerpaların tırmanış için izin alması gerekmiyor.

Nepal ile Tibet arasındaki bölgede yaşayan Himalaya yerlileri "şerpalar", dağlık coğrafyayı iyi tanıdıkları ve zorlu koşullara alışık oldukları için yabancı dağcılara rehberlik ediyor, yüklerini taşıyor, kamplarını kuruyor ve tırmanış rotalarını hazırlıyor.

Batı dillerinde "yol gösterici" ve "rehber" anlamlarında kullanılan "şerpa" sözcüğü, ilhamını Nepalli bu dağ rehberlerinden alıyor.

Tırmanış rotası ana kamp ile 4 ileri kamptan oluşuyor

Everest tırmanışlarında dağcılar, 5 bin 400 metredeki ana kamptan hareketle 4 ileri kampı geçerek zirveye ulaşıyor.

Ana kamptan 6 bin 100 metredeki 1. kampa kadar olan rota, Khumbu Buz Şelalesini katediyor. Zirve tırmanışının en tehlikeli etabı kabul edilen rota, buz bacaları ve buz yarıklarından oluşan bir labirenti andırıyor. Hareketli buz kütlelerin ani çökme tehlikesi, bölgede ilerlemeyi riskli hale getiriyor.

Bu bölümün rota kurulumu "Icefall Doctors" olarak anılan ayrı bir Nepalli şerpa ekibi tarafından 10 Nisan'da tamamlanmıştı.

Khumbu Buz Şelalesi'ni tırmanan dağcılar, düz ve geniş buzul bir vadisi olan Batı Sirki'ne ulaşıyor. Tırmanış rotasının 2. kampı, bu bölgede, 6 bin 400 metre yükseklikte kuruluyor.

Zirve yoluna dağcılar, sonraki adımlarda 7 bin 400 metrede Lhotse Dağı'nın yüzüne bakan 3. kampa ve 8 bin metrede Güney Boyun'da yer alan 4. kampa ulaşıyor.