Ev Hanımlarına Örnek Olan Mürüvvet Uğur

Konya'da evinde yaptığı unlu mamulleri 15 metrekarelik dükkanında satmaya başlayan Mürüvvet Uğur, 16 yılda açtığı üretim tesisi, kafe ve 3 şubeyle ev hanımlarına örnek oluyor.

Evinde yaptığı börek ve pastaları bulunduğu sitedeki 15 metrekarelik dükkanında satarak iş hayatına atılan 55 yaşındaki Uğur, başlangıçta siparişleri hafif ticari aracıyla taşıdı, malzemelerini kendisi aldı.

İşini zamanla büyüten Uğur, açtığı 3 şube, 1500 metrekarelik kapalı alan üretim tesisi, bir kafe ve 105'i kadın 150 çalışanıyla müşterilerine hizmet veriyor.

"Çok iyi pasta yaptığıma güvenerek yola çıktım"

Üç çocuk annesi Uğur, AA muhabirine, iş hayatına atılmadan önce sürekli kurslara gittiğini, kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın yollarını aradığını belirten Uğur, "İlk başlarda personelim de sermayem de yoktu. Kendim evde önce bir, sonra iki tepsi börek yaptım. Baktım tutuyor, küçük bir imalathane açtım. Sonra bir personel aldım. İmalata kendim başladım. Deneye yanıla öğrendim. Çok iyi pasta yaptığıma güvenerek yola çıktım. Geldiğim noktada 460 çeşit ürünle ev hanımı duyarlılığını yansıtmaya çabalıyorum. Aynı zamanda hem kendimin hem de personelin eğitimine önem veriyorum." diye konuştu.

"Beyaz arabayla börek getiren kadın" olarak tanındı

Uğur, eşinin emekli olup yanına gelmesiyle iş yükünün azalmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başlarda bir ayağım imalatta, bir ayağım satışta, bir ayağım ham madde alımındaydı. O zaman tek başıma olduğum için böyle olmak durumundaydı. Eşimin de işi vardı, her işe kendim yetişmeye çalışıyordum ama zamanla işler oturmaya başladı, eleman sayısı arttı. Oğlum üniversiteyi bitirdi, yanıma geldi, ikizlerim geldi, derken şimdi biz aile şirketiyiz. Beyaz bir aracım vardı. Aracımla börek götürüyordum. Sipariş götürdüğüm yerde adım, "Beyaz arabayla börek getiren kadın" kaldı. Aracımın bagajına bir çuval un almaya çalışıyordum. Toptancılara gittiğimde kimse yüzüme bakmıyordu ama zamanla satışınız artınca, kendinizi tanıtınca şimdi her şey ayağınıza geliyor."

Çalışmayı çok sevdiğini vurgulayan Uğur, azmiyle çevresindekilere ve ev hanımlarına örnek olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.