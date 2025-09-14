EuroBasket 2025 Final Maçı Samsun ve Çevre İllerden Dev Ekranda İzleniyor

Samsun ve çevre illerde, Türkiye- Almanya 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçı, kurulan dev ekranlardan izlendi.

Vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi bahçesinde kurulan dev ekran karşısında mücadeleyi ilgiyle takip etti.

Müsabakayı büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.

Ay-yıldızlı formalarla alanı dolduran vatandaşlar, milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.

Çankırı

Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi.

Final müsabakası için Çankırı Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Parkı'na dev ekran kuruldu.

Maçı, kurulan ekrandan izlemek için parka gelen Çankırılılar, müsabakanın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından A Milli Basketbol Takımı lehine tezahüratta bulundu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek veren vatandaşlar, her baskette büyük heyecan yaşadı.

Amasya

Amasya'da vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini dev ekrandan takip etti.

Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı'na kurulan dev ekranda Türkiye Almanya basketbol karşılaşmasını takip eden vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.

Tokat

Tokat'ta vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini dev ekrandan izledi.

Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Meydanı'na kurulan dev ekranda Türkiye Almanya basketbol karşılaşmasını takip eden vatandaşlar heyecanlı anlara tanık oldu.