Haberler

Edirne'de gümrük müşavirliği ve lojistik sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Edirne'de gümrük müşavirliği ve lojistik sektörünün sorunları masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne TSO tarafından düzenlenen toplantıda, gümrük işlemlerindeki sorunlar, çözüm önerileri ve sınır kapılarındaki işleyiş değerlendirildi. Sektör temsilcileri ve kamu yöneticileri bir araya geldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Sektörü İstişare Toplantısı'nda sektör temsilcileri ile kamu kurumlarının yöneticileri bir araya geldi.

ETSO Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gümrük işlemlerinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sınır kapılarındaki işleyiş değerlendirildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana farklı meslek gruplarının sorunlarının çözümü için ilgili tarafları bir araya getirdiklerini söyledi.

Gümrük müşavirleriyle yaptıkları görüşmelerde bazı aksaklık ve tıkanıklıklar tespit ettiklerini belirten Irmak, "Bunlara hızlı çözümler ürettik." dedi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır geçiş noktalarına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Sınır kapılarında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Topçu, "Serhat şehrimizde, rekorların kırıldığı en yoğun noktalarda hep beraber görev yapıyoruz. Amacımız en hızlı, en etkili, en güvenli ve en nitelikli hizmeti sunmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...

Annesi Ece'nin kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

El bombası patladı, askeri tatbikat faciaya dönüştü
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

2 yıldızdan çuvalla para kazanacak: Kasa dolup taşacak
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...