ETSO Başkanı Irmak ve meclis üyeleri basın mensuplarıyla buluştu
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek onların gününü kutladı. Irmak, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevine ve kentin tanıtımına katkısına vurgu yaptı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve meclis üyeleri, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Irmak, ETSO'da düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının gününü kutladı.

Irmak, gazetecilerin gece gündüz demeden her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek için görev yaptığını söyledi.

Basın mensuplarının kentin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Irmak, "Edirne daha iyi yerlere layık. Tüm kurumlar çıtayı daha yükseğe taşıyıp hizmetlerine devam edecek. Gazetecileri sadece 10 Ocak'ta değil her zaman hatırlayıp saygıyla yaklaşmalıyız. Biz ETSO olarak basın mensuplarını seviyoruz. Çünkü onlar halka hizmet ediyorlar." dedi.

