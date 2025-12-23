Haberler

Etiyopya ile ABD arasında 1,6 milyar dolarlık sağlık işbirliği anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya ile ABD, sağlık sektöründe işbirliğini genişletmek amacıyla 1,6 milyar dolar tutarında bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, 5 yıl boyunca sağlık alanında çeşitli destekleri öngörüyor.

Etiyopya ile ABD arasında, Etiyopya'nın sağlık sektöründe işbirliğini genişletmeyi amaçlayan 1,6 milyar dolar tutarında mutabakat zaptı imzalandı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya ile ABD arasında sağlık alanında işbirliğini öngören 5 yıllık anlaşma imzalandı.

Etiyopya Maliye Bakanlığında düzenlenen törende, mutabakat zaptına, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Şide, Sağlık Bakanı Mekdes Daba ve ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Ervin Massinga imza attı.

Anlaşma, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin 5 yıllık bir hibe çerçevesi kapsamında sürdürülmesini öngörüyor.

Anlaşma kapsamında ABD hükümeti, hastalıkların önlenmesi, halk sağlığı sistemlerinin güçlendirilmesi ve Etiyopya sağlık sektörünün dayanıklılığının artırılması amacıyla toplam 1 milyar 16 milyon dolara kadar hibe desteği sağlama taahhüdünde bulundu. Buna ek olarak, performansa dayalı 150 milyon dolarlık ilave hibe desteği de anlaşmaya dahil edildi.

Söz konusu kaynaklar, Etiyopya'nın ulusal sağlık önceliklerini desteklemek üzere gelecek yıllarda devlet sistemleri aracılığıyla kullanılacak.

Etiyopya hükümeti de anlaşma kapsamında 450 milyon dolara kadar eş finansman sağlamayı ve uygulama sürecinde sorumluluk üstlenmeyi taahhüt etti.

Yetkililer, mutabakat zaptının, Etiyopya ile ABD arasında uzun yıllara dayanan karşılıklı saygı ve ortak sorumluluk temelinde yürütülen işbirliğinin bir devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Anlaşmayla mevcut ve ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve Etiyopya halkının sağlık koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

Her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar