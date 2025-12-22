Etiyopya'dan bir heyet, yeni işbirlikleri kapsamında Somaliland'daki Berbera Limanı'nı ziyaret etti

Etiyopya ile Somali arasında Somaliland krizi devam ederken, Etiyopya'dan üst düzey bir heyet, ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğini güçlendirme girişimleri kapsamında Berbera Limanı'nı ziyaret etti.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya Federal Ticaret Odası Genel Sekreteri Keninsa Lemi başkanlığındaki heyet, liman tesisleri, gümrük işlemleri ile ulaştırma ve lojistik altyapısını incelemek üzere Somaliland'e gitti.

Dün, Somaliland'e ulaşan heyet, çalışma ziyaretinin 2'nci gününde stratejik liman kenti Berbera'da liman tesisleri, gümrük süreçleri ile ulaştırma ve lojistik altyapısını inceledi.

Heyet, ziyaret kapsamında Berbera Limanı'nın bölgesel ticaretteki rolü ve kapasitesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Somaliland Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Mohamed Hasan Saleban, ziyarette heyete eşlik ederek liman hizmetleri, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik son reformlar hakkında bilgi verdi.

Saleban, Berbera Limanı ile serbest bölgenin ekonomik büyümeyi desteklediğini ve bölgesel ticaretin genişlemesine katkı sunduğunu belirtti.

Heyet, Berbera Serbest Bölge Otoritesi, Somaliland Limanlar İdaresi, Berbera Limanı gümrük yetkilileri ve liman işletme şirketi DP World temsilcilerince karşılandı.

Yetkililer, ziyaretin denize kıyısı bulunmayan Etiyopya için Berbera'nın ithalat ve ihracatta alternatif bir ticaret koridoru sunduğunu ve bölgesel ekonomik entegrasyonu desteklediğini dile getirdi.

Ziyaretin, Somaliland ile Etiyopya arasındaki artan ekonomik temasların bir göstergesi olduğu, Berbera Limanı ile Berbera Ekonomik Serbest Bölgesi'nin Afrika Boynuzu genelinde ticaret, yatırım ve tedarik zincirlerinde giderek daha merkezi bir konum kazandığı değerlendirmesi yapıldı.

Etiyopya ile Somali arasındaki kriz ve Ankara Süreci

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırdı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanımaya hazırlanması ve Somaliland'in Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamayı öngören adımları, Somali yönetiminin sert tepkisine ve diplomatik krize yol açtı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kaldı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon düşerken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde, sorunun çözümüne yönelik mutabakata varıldı.

Mutabakata göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim taleplerinin her iki tarafın da kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürülmesi benimsendi.