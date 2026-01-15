Etiyopya'da silahlı saldırıda ölen iş insanları İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

ETİYOPYA'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Erdoğan Akbulak (68) ve Cengizhan Güngör Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Etiyopya'ya turistik seyahat amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ile beraberindeki 2 kişi, 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybetti. Diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan sağ kurtuldu. Saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, dün uçakla İstanbul'a getirildi ve Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdoğan Akbulak'ın ve Cengizhan Güngör'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Akbulak ve Güngör için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Akbulak ve Güngör'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Erdoğan Akbulak'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cengizhan Güngör'ün cenazesi ise memleketi Balıkesir'e defnedilmek üzere uğurlandı.

'YURTDIŞINDA İŞLER YAPTIĞI İÇİN KENDİSİ SIK SIK SEYAHATLERDE BULUNUYORDU'

Erdoğan Akbulak'ın akrabası Mine Varol, "Neden o bölgelerde, turistlerin safari yapmaya geldiği bölgelerde önlem alınmıyor? Ben sadece burayı sorguluyorum. ve benim devletim de bunu sorgulayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan Bey ve Cengizhan Bey bugün Türkiye'nin çok büyük iş adamlarından, iş insanlarından. Yurtdışında işler yaptığı için kendisi sık sık seyahatlerde bulunuyordu. Ben de kuzenimden öğreniyordum telefon görüşmelerimizde. Amerika'da zaten şu anda şirketinin bir bağlantı bölümü orada abisiyle beraber. Çok sık gidiyordu yurt dışına. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne söyleyeceğimi inanın bilemiyorum. Çok acı bir durum. Gerçekten çok acı bir durum ama ben devletime güveniyorum. Bu bizim devletimizin bir sorunu artık, bunu bence çözecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.