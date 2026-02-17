Etiyopya'dan Türkiye'ye Denize Erişim Talebi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin denize erişim arayışı noktasında Türkiye'den yardım talep ettiğini söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Etiyopya'nın Sahra Altı Afrika'da en yoğun Türk yatırımlarından birine ev sahipliği yaptığını anımsatan Ahmed, Türk şirketlere ülkesinde daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ahmed, heyetler arası ve baş başa görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, Etiyopya'nın bölgedeki stratejik öneminin Ankara tarafından kabul edildiğini dile getirdi.

Ülkesinin denize erişim arayışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretindeki en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Ahmed, bu konuda Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu ifade etti.

Eritre'nin bağımsızlığını 1993'te kazanmasının ardından kıyı şeridini kaydeden Etiyopya, kesintisiz ve güvenli bir deniz koridoruna erişimi temel önceliklerinden biri olarak değerlendiriyor.