Etimesgut Belediyesi bünyesindeki Etimkent A.Ş.'ye 'zimmet' soruşturması: 4 gözaltı

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi bünyesindeki Etimkent A.Ş.'ye yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 12 milyon 700 bin lira dolayında zimmet olayının gerçekleştiği öne sürüldü.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İki ayrı dosya şeklinde yürütülen soruşturma kapsamında 12 milyon 700 bin lira dolayında zimmet suçunun gerçekleştirildiği anlaşıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı