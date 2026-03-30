Haberler

Etimesgut Belediyesi bünyesindeki Etimkent A.Ş.'ye 'zimmet' soruşturması: 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi bünyesindeki Etimkent A.Ş.'ye yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 12 milyon 700 bin lira dolayında zimmet olayı tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İki ayrı dosya şeklinde yürütülen soruşturma kapsamında 12 milyon 700 bin lira dolayında zimmet suçunun gerçekleştirildiği anlaşıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

