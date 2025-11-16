Haberler

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Taylan, İddialara Yanıt Verdi

Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, Macaristan'daki şirket üzerinden et satışı yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. Taylan, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin ESK ile ilişki kurduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Et Ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan, Macaristan'daki şirketi üzerinden kuruma et satışı yaptığı iddialarıyla ilgili, "Yıllardır AB ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nın ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkansız bir kurgudan ibarettir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğunu öne sürerek, Taylan'ın Macaristan'daki şirketi üzerinden kuruma et satışı yaptığını açıklamıştı.

Adem'in açıklamaları üzerine Et ve Süt Kurumu ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Başkanı Mücahid Taylan, yazılı açıklama yaptı.

"Kurum, kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır"

Et ve Süt Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

"Yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağım"

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Başkanı Mücahid Taylan ise yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan'da mukim şirket hakkında gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Özellikle belirtmek isterim ki, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur.

Yıllardır AB Ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nın ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkansız bir kurgudan ibarettir. Bu çerçevede, Macaristan'daki şirketin Et ve Süt Kurumu (ESK) ile ticari bir ilişki kurduğu ya da bu kuruma satış yaptığı yönündeki iddialar gerçeklikten tamamen uzak olup dolaylı ya da doğrudan bir satış faaliyetinin olmadığı basit bir denetimle dahi ortaya çıkabilecek niteliktedir. Hal böyle iken; iddia sahiplerinin her türlü dayanaktan yoksun açıklamalarının, şahsımı ve kurumumu karalamak amaçlı olduğu apaçık ortadadır.

Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Sektörün içinden gelen bir isim olarak tüm birikimlerimi kurumumuzun ve devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığıma tüm çalışma arkadaşlarım şahittir. İftira niteliğindeki bu iddiaları gündeme getiren kişi veya kurumlar hakkında, tüm yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağımı ve bu sürecin takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Kaynak: ANKA / Güncel
