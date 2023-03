Et fiyatlarında artış lahmacunu da vurdu

ET fiyatlarında son iki ayda yüzde 50'yi bulan artış lahmacun fiyatlarını da etkilerken, ilçeden ilçeye farklı fiyatlar tartışmaya neden oldu. Başakşehir'de 85 liraya satılan lahmacunu Esenyurt'ta 20 liraya bulmak mümkün. Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun hileli olduğunu ileri sürerek, "Yaptığımız çalışmalarda, aldığımız numunelerde, lahmacunun her türlü hileye açık olduğunu gördük. Soya fasulyesinden bitkisel proteinlere, kamufle edilmiş et tadı veren tuzlara, sakatat ürünlerinden tavuk ürünlerine, her şeyin katılabildiğini görebiliyorsunuz" dedi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise fiyat farkının hem kaliteden hem de restoranın bulunduğu lokasyondan kaynaklı olduğunu belirtti

Et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış, et ürünlerinden lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Ancak lahmacunda her ilçeye hatta semte göre değişen fiyatların nedenleri tartışılıyor. Esenyurt'ta 20 liradan satılan lahmacunun fiyatı Başakşehir'de 85 lirayı buluyor. Lahmacunun fiyatı Güngören'de 30, Bağcılar'da 35, Fatih Sultanahmet'te aynı sokakta bulunan bir restoranda 50, diğerinde ise 30 lira. Esnaf değişken fiyatlarla ilgili 'Kira ve giderlerden kaynaklanıyor' açıklaması yaparken, uzmanlar lahmacunlarda kullanılan malzemeye işaret ediyor. GLADER Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun içerisinde et olmadığını ifade etti. Lahmacunun hileye çok açık olduğunu belirten Orhan, laboratuvarda inceledikleri lahmacunların içerisinde et yerine soya fasulyesi, bitkisel proteinler, kamufle edilmiş et tadı içeren tuzlar, sakatat ürünleri, tavuk ürünleri görüldüğünü açıkladı.

Fatih Sultanahmet'te ise karşı karşıya olan dükkanların da fiyatları farklı. Sultanahmet'te işletmede çalışan Erhan Pekken, "Sultanahmet'te esnafa 30 liraya satıyoruz. Lahmacunun fazla bir maliyeti yok, bizi bu şekilde kurtarıyor" diye konuşurken, karşısında bulunan işletmenin çalışanı Gökhan Demir, "Lahmacun 50 lira. Biz zam yapmıyoruz bazıları 150 liraya satıyor. Herkes aynı eti kullanıyor. Sadece turistlik bölge olduğu için fazla ücret alıyorlar. Biz turist menüsü değiliz. Lahmacun maliyeti ne kadar olabilir? Et fazla gidiyor deyip fazla para alıyorlar" dedi.