Esra muhtar, mahallesindeki kadınlara üretim atölyesi kurdu, ek gelir kapısı açtı

EDİRNE'de Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, mahallesinde çocuğuna ya da torununa baktığı için çalışamayan kadınlara destek amaçlı üretim atölyesi kurdu. Valilik aracılığıyla anlaşma sağlanan organize sanayi bölgesindeki bir firmaya conta üretilen atölyede 120 kadına ek gelir kapısı açan muhtar Yılmaz, "Kadın güçlendikçe ailesi güçleniyor. Aile güçlendiğinde de mahallemiz huzurlu ve mutlu oluyor. Onların huzurlu ve mutlu olması bizleri de gerçekten çok gururlandırıyor" dedi.

Kentte, 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şükrüpaşa Mahallesi muhtarı seçilen Esra Akgün Yılmaz, bir süre önce mahallede çalışmak isteyen fakat çocuğuna ya da torununa baktığı için tam zamanlı işe gidemeyen kadınlar için çalışma başlattı. Yılmaz, ilk olarak, kadınlardan gelen iş talebini Edirne Valisi Yunus Sezer'e iletti. Valilik aracılığıyla, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmayla anlaşma sağlanarak mahallede iki noktada üretim atölyesi kuruldu. Atölyede firmanın ihtiyaç duyduğu contaları üretmeye başlayan kadınlara zamanla yenileri eklendi. Gelinen noktada iki atölyede toplam 120 kadına ek gelir kapısı açan muhtar Yılmaz, daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

'KADINLAR İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ OLDU'

Atölyenin zamanla büyümeye başladığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen muhtar Yılmaz, "Bir OSB firmasının contalarını üretiyorlar. Pimapenlerin içinde görünmez bir aksam var. O contaların üzerine kauçuk yapıştırıyorlar ve bu kauçuklar kolileniyor. Firma tarafından bizden teslim alınıyor ve yurt dışına ihracat yapılıyor. Bu konuda da kadınlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Atölyemiz gitgide büyümeye başladı. Atölyemizin mevcut sayısı şu an 120 kadınımız var. Ama tabii bunlar çeşitli günlerde değişiklik kaydediyor. Bazı günler işi olmayan kadınımız, komşumuz atölyeye gelemiyor. Mesela o gün bir doktor kontrolü var, hastaneye gidiyor. ya da çocuğunun okulda veli toplantısı var. Kadınlar için burası çok büyük bir kazanç oldu ve onların burada bu atölyede var olmaları bizlere de mutluluk veriyor" dedi.

'KENDİ MESAİ SAATLERİNİ KENDİLERİ BELİRLİYORLAR'

Atölyede kadınların kendi mesai saatlerini kendilerinin belirlediğini anlatan Yılmaz, "Kimi çocuğunu okula bırakıp geliyor, kimisi temizliğini, yemeğini yapıp mahallemizdeki atölyelere geliyor. Burada kimse zamanla yarışmıyor. Herkes kendi mesai saatini kendisi oluşturuyor. Yani bu bizim için en önemli unsurlardan birisi. Aynı sokakta yaşayan ve birbirini tanımayan kadınlar bu atölyede yan yana oturuyorlar, sohbet ediyorlar, birbiriyle dertleşiyorlar. ve burada komşuluk ilişkileri de ciddi anlamda tekrardan pekişmiş oluyor. Mahalle olmanın anlamını güçlendiriyor. Kadının hayata katılıyor olması bizlere de büyük bir mutluluk katıyor. Hem kadın güçlendikçe ailesi güçleniyor. Aile güçlendiğinde de mahallemiz huzurlu ve mutlu oluyor. Onların huzurlu ve mutlu olması bizleri de gerçekten çok gururlandırıyor. Biz mahallemizde bu dayanışmayı birlikte büyütüyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Dayanışma ruhu, mahalle kültürü, mahallenin her türlü derdinin bir arada bulunduğu ve onların daha kısa sürede çözülüyor olması bizlere gerçekten büyük bir mutluluk ve huzur veriyor" diye konuştu.

'ZAMANIMIZI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Torununu okula bırakıp atölyeye çalışmaya gelen Çiçek İlgül (58), boş zamanını değerlendirip, sosyalleştiklerini belirterek, "Böyle bir şeyi araştırıyordum boş zamanımı değerlendirmek için. Okula torunumu bırakıyorum. Oradan eve döneceğime bu tarafa doğru gelip hem bir şeyler üretip hem de sosyalleşelim istedim. Sağ olsun muhtarımız bu atölyeyi açtı bize. Burada zamanımızı değerlendiriyoruz. İşimi torunumun çıkış saatine göre ayarlıyorum, buradan çıkıp torunumu okuldan alıp eve gidiyorum" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMU OKULA, EŞİMİ İŞE GÖNDERİP BURAYA GELİYORUM'

Çocuğunu okula gönderdikten sonra atölyeye gelen Berrin Yiğit (44), hem çocuğuyla ilgilenip hem de ek gelir sağladığını belirterek, "Benim de bir tanıdığım buraya gelmiş. Onların sayesinde duydum, o şekilde geldim. Gördüğünüz gibi önümüze gelen bu contaları yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sabahleyin çocukları okula gönderiyorum, eşimin kahvaltısını yaptırıyorum, onu işe gönderiyorum. Evi toparladıktan sonra buraya geliyorum. Burada vaktimi değerlendiriyorum. Bir nevi hem aktivitemizi yapıyoruz hem sosyalleşiyoruz. Bazen evime aldığım işle birlikte bütün gecemi ona harcıyorum. Programlanmış oluyorsunuz, gecenizi de ona göre ayarlıyorsunuz, gününüzü de ona göre program yapıyorsunuz" dedi.

'HEM ÇALIŞIP HEM ARKADAŞ EDİNİYORUZ'

Çalıştığı işten 5 ay önce ayrılıp, atölyede çalışmaya başlayan Aynur Basmacı (49), "Evimiz bu siteye zaten yakın. Muhtar hanımın böyle bir çalışma başlattığını duydum. Ben de başvurayım dedim. 5 ay önce iş hayatımı sona erdirmiştim, çalışmıyordum. Eşim de emekli. Bana bir uğraş olur dedim. Burası da çok güzel, aile ortamı. Hem birbirimizi tanıyoruz, arkadaş edinmiş oluyoruz. Bütçeye de bir katkısı olur diye düşündüm. Ben uzun zaman çalıştığım için kalabalık ortamdaydım. İşi bıraktıktan sonra biraz boşta kaldıktan sonra buraya başladım. Burası mesaisi olmayan bir yer. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar hocamız burada. İstediğimiz saatte geliyoruz, istediğimiz saatte gidiyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Öyle bir belli bir kota yok" diye konuştu.

'KENDİMİ DAHA VERİMLİ HİSSEDİYORUM'

Yaklaşık 4 aydır atölyede çalışan Fethiye Özdöl ise "Sosyal projelerde de görev almayı seviyorum. Burasını da duyunca hemen başladım. Hem arkadaş ortamı kurmuş oldum hem yeni insanlar tanıdım hani arkadaş ortamı edinmiş oldum. Evde oturmak yerine daha verimli hissediyorum kendimi. Ev işlerini hiç aksatmıyorum, evdeki sorumluluklarımı da aksatmadan buraya geliyorum" ifadelerini kullandı.