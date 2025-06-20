Esra Kocabaş: Devlet Desteği ile Ana Arı Üretimine Başladı

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş arayışına giren Uşaklı 30 yaşındaki Esra Kocabaş, devletten aldığı 25 kovanla köyünde "ana arı" üretimine başladı.

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 2018 yılında mezun olan Esra Kocabaş, kariyerine baba mesleği de olan arıcılık sektöründe devam etmeye karar verdi. Yatırım için yeterli finansmanı olmayan Kocabaş, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün genç girişimciler için yürüttüğü kovan desteği projesine başvurdu.

Bu imkandan faydalanmak için "arı yetiştiriciliği", "ana arı" ve "arı zehri üretimi" kurslarına katılan Kocabaş, aldığı eğitimlerin yanı sıra sektörle ilgili özel araştırma ve çalışmalar da yaptı. "Ana arı" üretmek için devletten 25 kovan desteği alan genç girişimci, Ulubey ilçesine bağlı Çardak köyünde geçen yıl fiili olarak arıcılığa başladı.

Geçen yıl nisan ayından bu yana ana arı üreten Kocabaş, işini şimdilik tek başına yürütüyor.

Ana arılar boyanıyor

Kovanlarından aldığı üç günlük larvaları özel cam gözlerin bulunduğu peteklere yerleştiren Kocabaş, 16 günün ardından ana arıya dönüşen kanatlıları, diğer kovanlara aktarıyor. Üretim yılının belirlenmesi için arılara boyama işlemi de yapılıyor.

Uluslararası Arıcı Dernekleri Federasyonu'nun belirlediği kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve beyaz renklerinden biri her sene için kullanılıyor. Ana arı peteklerden alınarak bir kapsüle yerleştiriliyor ve bu kapsülün üzerindeki deliklerden kalemle bu yılın rengi olan maviye boyanıyor. Belirli büyüklüğe erişen ana arılar kapsüle konulmadan elde boyanabiliyor.

Dikkat gerektiren boyama işlemi sırasında zaman zaman babası Selim Kocabaş'tan yardım alan Esra Kocabaş, bu ayın sonuna kadar üretim sürecinin devam edeceği ana arılarını, Türkiye'nin birçok ilindeki arıcılara satacak.

" Kadın, erkek, genç herkes bu imkanlardan faydalanabilir"

Kocabaş, AA muhabirine, kovanların kapaklarını açıp, arıları gördüğünde heyecanlandığını, onlarla çalışmanın kendisini mutlu hissettirdiğini söyledi.

İşini büyütmeyi hedeflediğini anlatan Kocabaş, "Şu anda devlet destekli aldığım 25 kovanım var. Şimdilik bir dönemde ortalama 100 ana arı üretebiliyorum. İlerleyen yıllarda kovan sayısını artırarak daha fazla ana üretimi yapmak istiyorum. Hedefim yılda 1000 ana arı üretip sektörde yerimi almak." dedi.

Aldığı kovan desteğinin bu işe başlamasında cesaret verdiğini aktaran Kocabaş, şöyle devam etti:

"Katıldığım kurslarda aldığım eğitimler ve devletin kovan desteği bana bir güç, cesaret verdi. Bu işi yapabileceğime inanmamı sağladı. Bence, kadın, erkek, genç herkes bu imkanlardan faydalanabilir. O eğitimleri alıp, küçük bir arılıkla bu işe başlayarak daha da büyütebilir. Aldığım destek bir kadın olarak bana cesaret ve güç verdi. 3 kovan da olsa 25 kovan da olsa bu işe başlamamı sağladı. Artık ilerleyen zamanlarda daha fazla üreterek daha fazla kovan sayılarına ulaşarak kendi markamı oluşturup, Türkiye'de belki dünya çapında tanınmak istiyorum."

Kovanları kaldırma noktasında erkek gücüne ihtiyaç duyduğunu bunun için zaman zaman babasının kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Kocabaş, diğer üretim aşamalarında ise zorlanmadığını belirtti.

Aldığı eğitimlerle işini daha da geliştirmek istediğini aktaran Kocabaş, "Veteriner hekim olduğum için buraya küçük bir laboratuvar kurup arılarda suni tohumlama işi de yapmak istiyorum. Bunu hayata geçirdiğimde benimle çalışmak isteyen kadınlar olabilir, onlarla beraber bu işi daha da büyütebiliriz." diye konuştu.