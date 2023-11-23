Espiye'de köy okullarındaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi

Giresun'un Espiye ilçesinde 5 köy okulundaki öğrencilere kuaförlük hizmeti verildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Hamzaoğlu, merkezde görevli 10 usta öğreticinin 5 köy okulundaki 200 öğrenciye ücretsiz kuaförlük hizmeti ulaştırdığını belirtti.

Hamzaoğlu, öğrencilere bu tür bir hizmet verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.