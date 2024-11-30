Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik 5 adımla yeni kolaylıklar getireceklerini belirterek, "Kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı, bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz." dedi.

Bolat, esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin bilgi verdi. Esnaf, sanatkar ve kooperatifleri ekonominin temeli olarak gördüklerini vurgulayan Bolat, "Esnafa sağlanan kredilerin kapsamının genişletilmesinden bu konuda kolaylıklarının sağlanmasına kadar birçok alanda düzenlemeleri uygulamaya alıyoruz." diye konuştu.

KREDİ SÜERLERİ 6 AYA UZATILIYOR

ESNAF VE SANATKARLARLA BİR ARAYA GELDİ

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