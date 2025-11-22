Esnaf Sayısı 2 Milyonu Aştı

ESNAF SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB'un 'Esnaf Toplantısı'nın ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) Antalya'da düzenlenen istişare ve eğitim toplantısına da katıldı. Türkiye ve ekonomi büyüdükçe, güçlendikçe esnafın da güçlendiğini belirten Bakan Bolat, "Allah'a şükürler olsun. Herkes kendi içinde bir muhasebe yapabilir bu anlamda. Esnaf sayımız yüzde 50'den fazla artarak 1 milyon 300 binlerden 2 milyon 285 bine yükseldi. Bu tren son 5 yılda çok sayıda sıkıntılar, badireler dünyada ve Türkiye'de yaşansa da hamdolsun devam ediyor. Biz Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretle uğraştığımız gibi iç ticarette esnafımız ve şirketlerimizle de ilgileniyoruz ve sorumluluk alanı olarak yetkilerimiz var, görevlerimiz var. Bu açıdan değerli başkanlar bilin, benim için trend şudur, her zaman TESK başkanımız, TESKOMB başkanımız, anında aradığı zaman bizi karşısında bulur, kapımız açıktır" dedi.

'KREDİ FAİZLERİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK'

Esnafı desteklemek için çok sayıda karar aldıklarını belirten Bakan Bolat, TESKOMB'un toplantısındaki esnafı desteklemeye yönelik yeni 4 uygulamayı burada da açıkladı. Yılın başından itibaren finansman maliyetini bir adım daha aşağı çekmiş olacaklarını belirten Bakan Bolat, "Çalışmaları Halk Bankası yapacak, TESKOMB yapacak, Hazine ve Maliye yapıyor. Onu da yüzde 25'ten aşağıya doğru çekmiş olacağız. Enflasyon düştükçe, düşürüldükçe finansal maliyetleri, politika faiz oranı geriye çekildikçe, esnafımızın finansal desteklerinde de maliyetler aşağı doğru gelecek. Bunda hiç taviz vermeyeceğiz. Her zaman hemen bu faiz oranlarındaki gerilemeye paralel olarak Halk Bankası'nın destekleri de geriye çekilecek. Bugün Osman Arslan genel müdürümüz yine yeni bir enstrüman olarak açıkladı. Ayrıca kredi kullanmak isteyen esnafımız ekstra olarak da kredi almaya hak kazanabilirler. Böylece de ekstra bir desteğimiz oldu" diye konuştu.

ESNAFA TOPLAM 704 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRILDI

3 Kasım 2002'den bu yana 4 milyon 600 bin defa kredi kullandırımı ile esnafa 704 milyar lira, bugünkü kurdan bile hesaplansa yaklaşık 17 milyar dolar destek sağlandığını ifade eden Bakan Bolat, "Niçin? Esnafımız güçlensin, gelişsin, işleri rahat olsun, huzurlu olsun diye. Türkiye ekonomisini büyüttük. Dolar bazında 6,5 kat büyüttük. Ekonomi büyüdükçe, üretim arttıkça, ticaret arttıkça esnafın da işi yükseliyor, büyüyor" dedi.

MARKETLERDE 31 MİLYON ÜRÜN DENETİMİ, 2,4 MİLYAR TL CEZA

Market denetimleri konusunda da fahiş ve haksız fiyatla mücadele denetimi, fiyat etiketi kontrolleri noktasında da amansız bir mücadele sergilendiğini söyleyen Bakan Bolat, şunları ifade etti:

"Bizim bu yıl 10 ayda 470 işletme, çoğu marketten olmak üzere 31 milyon ürün denetlememiz yapıldı ve bunun karşılığında kanunlara, mevzuatlara uymadığını gördüğümüz bu işletmelere de 2,4 milyar lira ceza uygulaması yapıldı. Fahiş fiyata giden yolda büyük şirketlerin çeşitli tekelci ya da anlaşmalı fiyat uygulamaları gibi konularla Rekabet Kurulu tarafından yoğun bir şekilde inceleniyor. 200 civarında soruşturma yapıldı. Tam 11,5 milyar Türk lirası cezai işlem uygulandı. Bizim amacımız satıcıların, ticaret erbaplarının, çiftçilerimizin de huzurlu ve memnun olacağı bir şekilde adil rekabet şartlarını sağlamak. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yaptıktan sonra da sıkı denetimlerle kuralların uygulanmasını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, inşallah 26 Aralık tarihinde Ankara'da 'Ahilik Bayramı'nı kutlayacağız, 'Ahilik Ödülleri'ni dağıtacağız."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise toplantının açılışındaki konuşmasında esnafın sorunlarını dile getirerek, bu konularda destek talep etti. Bakan Ömer Bolat, TESK'in 81 il esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlarının katıldığı toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bolat il başkanlığı binasında partililere hükümetin çalışmalarını da anlattı.