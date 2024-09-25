Eskişehirspor'a Stadyum ve Tesis Tahsisi Sağlandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'a tahsisi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un toparlanma sürecindeki en büyük engeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın desteğiyle aştıklarını belirtti.

Bakan Bak'a desteği için tüm Eskişehirliler adına teşekkür eden Hatipoğlu, "Eskişehir milletvekili olarak söylüyorum; bu kentin bütün sorunlarını el birliğiyle, dayanışma ile ve hemşehrilik bilinciyle bir bir çözeceğiz. Kent ile ilgili gerekli yatırımlar ve alınması gereken kararlar konusunda görüşmelerimiz çok yönlü şekilde sürüyor. Tamamlandıkça sizlerle de paylaşacağım, sevgili hemşehrilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Eskişehirspor X hesabından yapılan açıklamada, stadyumun ve tesislerin kulübe tahsisi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerde Eskişehirspor'un yanında olarak gerekli kolaylıkların sağlanmasına yardımcı olan Hatipoğlu'na teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol tesislerinin tahsisi ile ilgili sözleşmenin gelecek hafta imzalanacağı kaydedildi.