Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Tepebaşı Kaymakamlığına ziyaret

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel'den ilçede devam eden yatırımlar ile planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, daha önce kaymakamlık görevinde bulunduğu Tepebaşı Kaymakamlığını, Eskişehir Valisi olarak ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Tepebaşı ilçesinin kendisi için ayrı ve çok özel bir yerinin olduğunu belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

"Dört yıl Sivrihisar Kaymakamlığı, ardından iki yıl Tepebaşı Kaymakamlığı görevinde bulundum. Bu görevlerin ardından Osmaniye Valisi olarak atandım. Nasip oldu, bugün de Eskişehir'e vali olarak döndüm. Tepebaşı'nda görev yaptığımız dönem, pandemi sürecine denk gelmişti. 'Gece gündüz' demeden yoğun bir şekilde çalıştık. Bu zorlu süreçte görev başındayken pandemiye de yakalandık. Buna rağmen fedakarca çalışan çok güçlü bir ekip vardı. O dönem birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak benim için hem anlamlı hem de duygusal bir ziyaret. Eskişehir'imize en güzel şekilde hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaymakamlık personeliyle de görüşen Vali Yılmaz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.