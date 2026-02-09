Haberler

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı esnafına ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi ve esnafın önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesindeki Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Vali Yılmaz, ziyaret kapsamında çarşı esnafıyla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Yılmaz'a, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Soner Coşkun ile Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Soner Kutlu eşlik etti.

Vali Yılmaz, kent ekonomisinde esnafın önemli yere sahip olduğunu belirterek, kamu kurumları olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı