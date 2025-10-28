Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy, Cumhuriyetin 102. Yılı Kutlamaları Kapsamında Asırlık Firmaları Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Aksoy, Cumhuriyetin 102. Yılı Kutlamaları Kapsamında Asırlık Firmaları Ziyaret Etti
Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki asırlık firmaları ziyaret etti. Bu ziyaretlerde hem firmaların tarihçesi hakkında bilgi aldı hem de işletmelerin Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar sürdürdükleri faaliyetleri takdir etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte bulunan asırlık firmalara ziyarette bulundu.

Fabrikanın Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan binasını ziyaret eden Vali Aksoy, firmanın Genel Müdürü Selim Öğütür ve 4'üncü kuşak sahibi Yasin Çakır tarafından karşılandı.

Fabrika Genel Müdürü Öğütür, ziyarette, Vali Aksoy'a firmanın tarihçesi ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Vali Aksoy, firmanın faaliyete geçtiği günden bugüne kadar kullanılan araç ve gereçleri inceledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aksoy, cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında kentte yüzyıl ve daha uzun süredir faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etmeyi arzu ettiğini söyledi.

1925 yılında kurulan ve bugün 100'üncü yaşını kutlayan fabrikayı ziyaret ettiğini ifade eden Aksoy, "Dördüncü kuşağın artık yönetimi devralmaya başladığı bu işletmenin hala üretimini sürdürmesi ve cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne kadar varlığını devam ettirmesi son derece kıymetlidir. Geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ve gelecekte fabrikanın daha iyi noktalara ulaşmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Firmanın Genel Müdürü Selim Öğütür ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Aksoy'un ziyaretlerinin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Firmamız bu yıl 100. yaşını kutluyor. Böyle anlamlı bir günde yanımızda olmaları bize güç ve motivasyon veriyor. Sayın Valimize teşekkür ediyor, kendilerine ayağınıza sağlık diyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Aksoy, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1923'te kurulan helva ve şekerleme firmasına da ziyarette bulundu.

Fabrikanın üretim tesislerini gezen Aksoy, üretilen ürünler ve süreçleri hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy, firmanın yetkililerine cumhuriyet tarihi boyunca yerel lezzetlerin üretimine sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
