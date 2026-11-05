Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Sivrihisar'da üreticiye güneş enerjili sulamaya 717 bin 188 TL hibe verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Sivrihisar'da üreticiye güneş enerjili sulamaya 717 bin 188 TL hibe verildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir üreticiye, güneş enerjili sulama sistemi kurulumu için 717 bin 188 lira 55 kuruş hibe desteği sağlandı. Destekle kurulan sistemle sulama ve enerji maliyetlerinin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir üreticiye, güneş enerjili sulama sistemi kurulumu için 717 bin 188 lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 2026 yılı 21. etap programından yararlanan üretici Mehmet Tahir Aksoy'a yüzde 70 hibe verildi.

Sivrihisar ilçesi Aktaş Mahallesi'nde 11 dekarlık arazisinde üretim yapan Aksoy'un projesi kapsamında 30 kilovat gücünde derin kuyu motoru ve pompa, 48 güneş paneli ile 129 yağmurlama sulama ekipmanı temin edildi.

Toplam 717 bin 188 lira 55 kuruş hibe desteğiyle kurulan sistem sayesinde sulama ve enerji maliyetlerinin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Ankara'da otopark stoperinde düşen çocuğun babası asli kusurlu bulundu! Market hakkında takipsizlik

Otoparkta düşen çocuk için suç duyurusu! Kusurlu çıkan baba oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığımız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığımız...
Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Adliyeye girişte ayrıcalık bekleyen Fatma Betül'e soğuk duş

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar