AK Parti'li Dönmez, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda yürütülen çalışmaları inceledi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir- Seyitgazi 3. Bölge Hududu kara yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Dönmez, yaptığı açıklamada, 2025 yılında 5 kilometrelik bölümünün tamamlanarak trafiğe açılan yolun, 2026 yılında yeni etabının hizmete sunulmasının planlandığını belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Dönmez, projenin tamamlanmasıyla ulaşımda güvenlik ve konforun önemli ölçüde artacağını, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlanacağını kaydetti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Dönmez, projede emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Dönmez, Eskişehir'in geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.