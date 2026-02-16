Haberler

AK Parti Eskişehir Hatipoğlu, 3 bin 406 hektarlık alana sanayi kurulacağını açıkladı

AK Parti MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in 3 bin 406 hektarlık alanda mega endüstri bölgesi olarak ilan edildiğini ve bu yatırımın şehrin üretim gücünü artıracağını açıkladı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildiğini ve 3 bin 406 hektarlık alana sanayi kurulacağını duyurdu.

Hatipoğlu, yazılı açıklamasında Eskişehir'in mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildiğini bildirdi.

Bu konunun uzun zamandır üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Görüşmeler yaptık, kapılar çaldık. Şehrimizin üretim gücünü, sanayi kültürünü, nitelikli insan kaynağını tek tek anlattık. Çünkü biliyorduk ki Eskişehir bu vizyonun dışında kalamazdı. Toplam 3 bin 406 hektarlık planlanan alan, yeni yatırımlar demek, yeni fabrikalar demek, gençlerimiz için yeni iş kapıları demek, Eskişehir'in ihracatının ve üretim gücünün daha da büyümesi demek. Bu adım sadece sanayi yatırımı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine atılmış güçlü bir imzadır. Eskişehir çalışırsa kazanır. Eskişehir üretirse Türkiye güçlenir. Şehrimize hayırlı olsun. Daha yapacak çok işimiz var."

