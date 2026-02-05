Haberler

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan istihdam desteği açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, Eskişehir'e İŞKUR tarafından 192 milyon lira istihdam desteği sağlandığını açıkladı. Desteğin 2026 yılı boyunca süreceği bildirildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'e İşkur'dan 192 milyon lira istihdam desteği kaynağı verildiğini açıkladı.

Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR tarafından onaylanan İşgücü Uyum Programı kapsamında kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 1000 vatandaşın istihdamını destekleyecek 192 milyon liralık kaynak Eskişehir'e tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayıyla şehre önemli bir destek daha kazandırıldığını kaydetti.

Programın 2026 yılı boyunca uygulanacağını belirten Gürcan, bu desteğin hem istihdamı güçlendireceğini hem de şehir yaşamına canlılık katacağını ifade etti.

Gürcan, her zaman talepleri karşılayan ve Eskişehir'e güçlü destek sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe yıldız isminin sözleşmesini feshetti
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu

Bu halini unutun! Jölesiz saçlarını görenler tanıyamıyor