33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 45 şüpheli adliyede, 8,7 milyar lira vurgun

Güncelleme:
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda şüphelilerin 8,7 milyar lira gelir elde ettiği tespit edilirken, soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, gözaltına alınan 45 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91'i gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüphelilerden 46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan incelemede 44 şüphelinin yurt dışında oturduğu belirlenirken, ifade işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'87 MİLYAR LİRALIK VURGUN'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

