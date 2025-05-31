Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 28 Yaralı

Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 28 Yaralı
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek tırmanma yarışı için görevlileri taşıyan midibüs fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada 30 kişiden 28'i yaralandı, yaralıların durumu hayati tehlike taşımıyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki 26 TF 635 plakalı midibüs, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan midibüs, yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüste, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Bugün yapılması planlanan antrenman sürüşlerinin kaza nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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