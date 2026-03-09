Haberler

Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı


Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu tefecilik iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin evinde çeşitli mali belgeler ve silah ele geçirildi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorla senet imzalatarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda gözaltına alındı.

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramada, 7 senet, 5 tapu, 3 çek, 15 muhtelif mali belge, av tüfeği ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
