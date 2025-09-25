Haberler

Eskişehir'de Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Eskişehir'de Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı
Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Koyunlar Mahallesi'nde şap hastalığı vakası tespit edildi. Bölgede karantina uygulaması başlatılırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muttalip-Sarıcakaya yolu 2'nci kilometredeki hayvan pazarında faaliyetler, halk sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla durduruldu. Büyükşehir Belediyesi, şap hastalığına karşı bölgede gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığını, hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer alan hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
