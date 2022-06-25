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Eskişehir'de erken çocukluk eğitimi tartışıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir'de erken çocukluk eğitimi tartışıldı

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği liderliğinde Sakin Okul Derneği ve Eskişehir Özel Anaokulları Derneği iş birliğiyle "2022 Erken Çocukluk Eğitimi Konuşmaları - Çocuğa Otantik Bakış: Teoriden Uygulamaya" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği liderliğinde Sakin Okul Derneği ve Eskişehir Özel Anaokulları Derneği iş birliğiyle "2022 Erken Çocukluk Eğitimi Konuşmaları - Çocuğa Otantik Bakış: Teoriden Uygulamaya" etkinliği gerçekleştirildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çeşitli üniversitelerden akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adayları katıldı.

Teması "Erken çocukluk bağlamında otantik bakış" olarak belirlenen çalışmada 16 bireysel sunum, 6 özel oturum yapıldı

"STK Pazarı" adlı özel oturumu ile sempozyuma yeni bir bakış da getirildi. Ayrıca çocuk gözünden öğretmen atölyeleri ile katılımcıların buluşturulduğu 35 atölye düzenlendi. 92 erken çocukluk eğitimi alanına yönelik konuşmacının yer aldığı etkinliğe, 19 üniversitenin eğitim fakültelerinde öğrenim gören okul öncesi öğretmen adayları da katkıda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 300 eğitim gönüllüsünün katılımıyla 4 gün süren etkinlikte çocuk ve çocuğun üstün yararına yönelik konular öncelikli olarak ele alındı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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