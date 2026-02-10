Haberler

AK Parti'li Gürcan, OEDAŞ Genel Müdürü Celepci ve beraberindeki heyetle toplantı yaptı

Güncelleme:
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci ile elektrik kesintileri ve altyapı sorunları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Bölgedeki enerji yatırımları ve hizmet süreçleri değerlendirildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci ve beraberindeki heyetle toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcan, bölge milletvekilleriyle birlikte bölgede yaşanan elektrik kesintileri ve altyapı sorunlarına ilişkin sahadan gelen talepleri değerlendirmek üzere OEDAŞ Genel Müdürü Celepci ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Eskişehir'de yaşayan vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu süreçlerin daha sağlıklı işlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması amacıyla mevcut durum ve çözüm başlıklarını detaylı şekilde ele alındı.

Bölgesel enerji yatırımları ve hizmet süreçlerine dair öncelikler iletildi.

Gürcan, sorumluluk alanları çerçevesinde üzerine düşen her konunun yakın takipçisi olacaklarını ve vatandaşların huzuru ve yaşam kalitesi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
