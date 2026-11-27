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Eskişehir'de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve gençleri sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla "Bağımsızlık Şöleni" gerçekleştirildi.

Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ev sahipliğinde, "Bağımlılıklara Karşı Birlikte, Sağlıklı Yaşama Doğru" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile diğer ilgililer katıldı.

Program kapsamında balonlar gökyüzüne bırakıldı, spor etkinlikleri, sinema gösterimi ve bilgi yarışması düzenlendi. Etkinlik alanında Yeşilay tanıtım standı da açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Yılmaz, Gürcan ve Dinç, çocuklar ve gençlerle sohbet ederek faaliyetlere eşlik etti.

Kaynak: AA