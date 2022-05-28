Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki denetimler sırasında D.K. ile O.A'nın üst aramaları yapıldı.

Üzerlerinde ruhsatsız iki tabanca ve 7 fişek ele geçirilen bu kişiler, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ruhsatsız Silah Eskişehir Asayiş Polis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title