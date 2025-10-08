Haberler

Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri İddiaları Asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı, çalışmaların yerli ve milli imkanlarla devam ettiğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Beylikova nadir toprak elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

