Eskişehir Alpu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangına 14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personel ile müdahale edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dün ilçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.
14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.