Eskişehir Alpu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangına 14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100'ü aşkın personel ile müdahale edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.