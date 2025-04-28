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Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Randevu Alınması Uyarısı

Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Randevu Alınması Uyarısı
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'te geçerliliğinin sona ereceğini duyurdu. Başvuru yoğunluğuna maruz kalmamak için vatandaşların en kısa sürede randevu almaları gerektiği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.

Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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