Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi yarın İstanbul Teşvikiye Camii’nden Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

(ANKARA) - Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti. Saracoğlu'nun cenazesi,  yarın İstanbul Teşvikiye Camii'nden öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitrdi. TCMB'nin sosyal meyda hesabından yapılan paylaşımda, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Saracoğlu'nun cenazesi, yarın İstanbul Teşvikiye Camii'nden öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Rüşdü Saracoğlu kimdir?

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nü bitirdi.

1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Saracoğlu, Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev yaptıktan sonra, 1987 ile 1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüttü. Aktif siyaset hayatında Anavatan Partisi (ANAP) saflarında milletvekili olarak yer aldı ve 53. Hükümet döneminde devlet bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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