Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki eski hükümlü Tuncay Eratik, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetim sürecini tamamlayan eski hükümlü Eratik, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

İkamet ettiği Çömlekçi köyünde hayvan almak için yaptığı başvurusu kabul edilen Eratik, Türkiye İş Kurumundan ( İşkur ) aldığı 350 bin lira hibeye 50 bin lira da kendi ekleyerek, 35 küçükbaş hayvan satın aldı.

Doğumlarla birlikte hayvan sayısını kısa sürede 45'e çıkaran Eratik, yeni bir hayat kurmanın ve iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tuncay Eratik, AA muhabirine, pandemi döneminde cezaevinden çıktığını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurduğunu söyledi.

Başvuru sürecini tamamladıktan sonra İŞKUR'un hibe desteğine kendi de eklemede bulunarak aldığı 35 hayvanla mesleğe başladığını ifade eden Eratik, doğumlarla sayının kısa sürede 45'e çıktığını belirtti.

"Gelirimi bunlardan sağlıyorum"

Yaz aylarında Hasan Dağı'na yaylaya çıktığını dile getiren Eratik, şunları kaydetti:

"Hasan Dağı eteklerinde 6 ay kalıyorum. Kasım ayının ortasında köye geliyorum. Buralarda hava iyi olduğu zaman otlatıyorum, bozuk olduğu zaman yem ve yonca veriyorum. Sabah kalkıp sularını ve yemini veriyorum, hayvanların altını temizliyorum. Her tarafına gözüm gibi bakıyorum. Hayvanların sütünü peynir yapıyorum ve isteyenlere veriyorum. Eşe dosta da dağıtıyorum. Gelirimi bunlardan sağlıyorum, oğlakları ve küçükleri satıyorum ama anaçlar kalıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü elimden tuttu bu hayvanları verdi. Bu hayvanlardan faydalanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Eratik, yeni yaşantısında hayvanların kendisine yoldaş olduğunu ifade etti.

Emekliliğinin yaklaştığını da belirten Eratik, "İşletme sayesinde Bağ-Kur ödemelerimi gününde yatırıyorum. 3 yıl sonra inşallah emekli olurum. Devletimizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.