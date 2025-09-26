Eski Hükümlü Oğuz Abbas'tan Hayvancılık Başarısı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki eski hükümlü Oğuz Abbas, devlet desteğiyle 4 gebe düve alarak başladığı hayvancılığa 6 yıldır devam ediyor.

Büyüktoraman Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abbas, 2018 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün eski hükümlülere yönelik çalışmalarından haberdar oldu.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğünün desteğiyle 2019'da hazırladığı proje uygun bulunan Abbas, yaklaşık 40 bin lira hibeyle 4 gebe düve alarak ata mesleğine başladı.

Zamanla hayvan sayısını 26'ya kadar çıkaran Abbas, yeni ahır yaptırmak için bunların bir kısmını satmak zorunda kaldı.

Zor günleri geride bırakan ve 13 hayvanla besiciliği sürdüren Abbas, yeni bir sayfa açtığı hayatında geleceğe umutla bakıyor.

"Hayvanlardan aldığım sütü satıyorum"

Oğuz Abbas, AA muhabirine, 3 çocuğundan birinin vefat ettiğini ve şu anda tek başına yaşadığını söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra müdürlüğün yönlendirmesiyle projeye katıldığını belirten Abbas, "Hibe veriyorlardı, 4 damızlık düve aldım. Üstüne 2 düve de ben koydum, 6 oldu. Zaman içinde hayvan sayısını 26'ya kadar yükselttim. Şu anda 13 hayvanım var. Hayvanlardan aldığım sütü satıyorum. 3-3,5 tona kadar süt verdiğim zamanlar oldu." diye konuştu.

Hayvancılığın ata mesleği olduğunu ifade eden Abbas, "Eskiden hayvanlarımız vardı. O nedenle mesleği biliyordum. Hayvanları sevmezsen zaten yapamazsın bu işi. Onun derdinden anlayacaksın. Bölgede şap hastalığı vardı. Köyde çok hayvan da öldü. Çok şükür bizim kapımıza gelmedi." dedi.

"Mücadeleye devam ediyorum"

Devletin birçok desteği olduğuna dikkati çeken Abbas, "Terzi olur, lokanta olur. Yeter ki sen yapmak iste. Kötü arkadaştan uzak duracaksın. Çevren kötüyse tanımayacaksın. Ben bunu bilir, bunu söylerim." ifadesini kullandı.

Denetimli serbestlik kapsamında 2018'de salıverildikten sonra kamuya yararlı bir işte çalışma kapsamında köy mezarlığının bakım ve temizliğini yaptığını anlatan Abbas, "Burada mezar yapımını öğrendim. Şu anda yaşadığım köyde ek iş olarak mezarcılık yapıyorum. Vatandaşlar da yaptığım işten memnun. Çok şükür işim de iyi. Mücadeleye devam ediyorum." diye konuştu.