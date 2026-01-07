Eski hükümlü devlet desteğiyle hayali olan oto yıkama dükkanını açtı

Niğde'de yaşayan 24 yaşındaki eski hükümlü M.C.S, devlet desteğiyle hayali olan iş yerini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki denetim sürecini tamamlayan eski hükümlü M.C.S, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Ata Sanayi Sitesi'nde iş yeri açma başvurusu kabul edilen M.C.S, Türkiye İş Kurumundan ( İşkur ) aldığı 435 bin lira hibeye 100 bin lira da kendi ekleyerek, kiraladığı oto yıkama dükkanını işletmeye başladı.

10 yaşından beri oto yıkama dükkanı açma hayali kuruyordu

Eski hükümlü M.C.S, AA muhabirine, trafik kazası nedeniyle 2022 yılında cezaevine girdiğini, 2023'te cezaevinden çıktıktan sonra Niğde Denetim Serbestlik Müdürlüğü'ndeki sürecinin başladığını söyledi.

Oto yıkama işini çocukluğundan itibaren babasının yanında çalışarak öğrendiğini anlatan M.C.S, 10 yaşından beri oto yıkama dükkanı açma hayalinin olduğunu belirtti.

Bu hayalinden bahsettiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının projenin yazılmasında kendisine yardımcı olduğunu dile getiren M.C.S, şunları kaydetti:

"Proje birimindeki arkadaşlar, dosyamı hazırlayıp İŞKUR'a yönlendirdi. İŞKUR, 435 bin lirayı onayladı. O parayla dükkanıma kompresör, buhar makinesi, köpük tankı, tazyik makinesi aldım ve kiramı ödedim. Ruhsat aşamalarında müdür bey başta olmak üzere çalışanların hepsi yanımda oldu. Benim için ellerinden geleni yaptılar. Dükkanımızı kurduk, ruhsatımızı aldık çok şükür. 2-3 kişiyi yanımda çalıştırmayı, onlara ekmek kapısı olmayı istiyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

M.C.S, devletin mahkumların yanında olduğunu ve her zaman el uzatarak onları topluma kazandırdığını vurguladı.

"İŞKUR'un projeleri çok değerli"

Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ise eski hükümlülerin özel sektörde iş bulmalarının zor olduğuna dikkati çekti.

"Bu zorluğu aşabilmenin yollarından biri de hükümlülerin kendi yeterliliği ve becerileri doğrultusunda projeler gerçekleştirmesidir." diyen Demir, "İŞKUR'un projeleri çok değerli. Bu arkadaşımız ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra müdürlüğümüze başvurmuştu. Oto yıkama ve kaporta işini yaptığını, bununla ilgili bir işletme açabileceğini bizimle paylaştığında projemizi hazırladık. İŞKUR'dan 435 bin lira hibe aldı, kendisi de 100 bin lira ekleyerek, bu projeyi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür projelerle birçok eski hükümlüyü topluma kazandırdıklarını belirten Demir, topluma güven, bireye umut olmaya devam edeceklerini dile getirdi.