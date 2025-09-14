Haberler

Eski Futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın Oğlu Restoranda Vurularak Öldürüldü

Eski Futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın Oğlu Restoranda Vurularak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restoran işletmecisi Haluk Altın, içeriye alınmadığı için tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın (45) tabancayla vurularak öldürüldü.

Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B. (38), restoran sahibi Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından kız arkadaşıyla iş yerinden ayrılan Ceyhun B, bir süre sonra geri geldiği restoranda işletmeci Haluk Altın'a tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli Ceyhun B, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin restorana alınmayınca sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.