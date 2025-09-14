Eski Futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın Oğlu Restoranda Vurularak Öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın (45) tabancayla vurularak öldürüldü.

Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restorana kız arkadaşıyla gelen Ceyhun B. (38), restoran sahibi Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından kız arkadaşıyla iş yerinden ayrılan Ceyhun B, bir süre sonra geri geldiği restoranda işletmeci Haluk Altın'a tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli Ceyhun B, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin restorana alınmayınca sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.